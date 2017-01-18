Український тренер Вернидуб відмовився від стажування в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Зорі" вирішив не кидати свою команду.

"Зоря" під керівництвом Вернидуба йде на 3 місці в УПЛ ФК Шахтер

Головний тренер луганської "Зорі"відмовився від стажування в англійському "Манчестер Юнайтед".

"У мене на руках є запрошення з "МЮ". Летіти в Англію потрібно було 14 січня – на тиждень. Однак я від цієї поїздки відмовився. Вважав, що було б неправильно, якщо 16-го команда збереться після відпустки, почне роботу, а я прилечу лише через п'ять днів", - повідомив Вернидуб.

"Зоря" під керівництвом Вернидуба в минулому сезоні посіла четверте місце в Прем'єр-лізі, вийшла у фінал Кубка України і здобула путівку в Лігу Європи, де команда вже завершила боротьбу.

Після 18-ти зіграних турів нинішнього сезону української Прем'єр-ліги "Зоря" знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці, відстаючи від "Динамо" на три очки, а від "Шахтаря" на 16 пунктів.

Наступний матч чемпіонату України луганчани проведуть 25-го лютого проти київського "Динамо".

Нагадаємо, Юрій Вернидуб був визнаний кращим тренером української Прем'єр-ліги за версією ФФУ.