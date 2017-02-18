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Український тренер Скрипник відмовився очолити збірну Білорусі

18 лютого в 13:45

Фахівець не зміг домовитися з федерацією в ході переговорів.

Виктор Скрипник, футбол
Скрипник вирішив відмовитися від роботи у збірній
Українець Віктор Скрипник вважався одним з головних претендентів на пост головного тренера збірної Білорусі, проте в підсумку прийняв рішення відмовитися від пропозиції.

Про це повідомив сам тренер у коментарі Pressball.by:

"Я не буду тренером збірної Білорусі. Є нюанси, через які прийняв таке рішення. Переговори дійсно велися, але точку в них вже поставлено".

Нагадаємо, у вересні минулого року Скрипник був звільнений з поста головного тренера бременського "Вердера" після чотирьох поспіль поразок на старті сезону. Українець працював в системі "Вердера" з 2004 року, а в жовтні 2014-го очолив головну команду бременців.

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По ходу першого сезону біля керма "Вердера" Скрипнику вдалося зберегти команді прописку в Бундеслізі (бременці фінішували десятими). Боротьбу за виживання команда вела і в минулому сезоні, зумівши зайняти тринадцяте місце і залишитися у вищому дивізіоні.

Pressball.by
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Теги Скрипник футбол Білорусь збірна
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