Український тренер Скрипник відмовився очолити збірну Білорусі

Фахівець не зміг домовитися з федерацією в ході переговорів.
Про це повідомив сам тренер у коментарі Pressball.by:
"Я не буду тренером збірної Білорусі. Є нюанси, через які прийняв таке рішення. Переговори дійсно велися, але точку в них вже поставлено".
Нагадаємо, у вересні минулого року Скрипник був звільнений з поста головного тренера бременського "Вердера" після чотирьох поспіль поразок на старті сезону. Українець працював в системі "Вердера" з 2004 року, а в жовтні 2014-го очолив головну команду бременців.
По ходу першого сезону біля керма "Вердера" Скрипнику вдалося зберегти команді прописку в Бундеслізі (бременці фінішували десятими). Боротьбу за виживання команда вела і в минулому сезоні, зумівши зайняти тринадцяте місце і залишитися у вищому дивізіоні.Pressball.by