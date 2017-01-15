Український голкіпер Сарнавський розірвав контракт з російською "Уфою"

Українець може продовжити кар'єру в "Ворсклі".
"Так склалася ситуація, про яку мені не хочеться розповідати. Домовилися з керівництвом "Уфи" про дострокове розірвання контракту. Це дозволило мені стати вільним агентом, щоб спокійно шукати нове місце продовження кар'єри.
Працюю з "Ворсклою" в якості потенційного новачка. Принайні, у розмові з Сачко я зрозумів, що наставник на мене розраховує, а це великий стимул довести тренеру свою профпридатність", - повідомив голкіпер.
Нагадаємо, Богдан Сарнавський є вихованцем київського "Арсеналу". В "Шахтар" молодий голкіпер перебрався в 2013 році, проте в першу команду пробитися не зміг, в загальній складності зігравши лише 8 матчів а усіх турнірах.
Українець перебрався в "Уфу" у вересні минулого року, однак за першу команду російського клубу так і не зіграв жодного матчу.
Раніше повідомлялося, що футболістів "Ворскли" чекає скорочення зарплати, а полтавський клуб покинуло кілька ключових гравців.MatchDay