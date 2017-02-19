Український футболіст "Гранади" Кравець пропустить два тижні через травму

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Нападник збірної України отримав травму.

Кравець отримав травму на тренуванні granadacf.es

Форвард іспанської "Гранади" і збірної Українизалишився без футболу, як мінімум, на два тижні. Причина тому – травма, яку футболіст отримав на тренуванні перед матчем з "Бетісом".

Лікарі діагностували у нападника надрив привідного м'яза в один сантиметр. За попередніми даними, на відновлення у Кравця піде два тижні і більше.

Варто відзначити, що в поточному сезоні за "Гранаду" Кравець провів 20 матчів, в яких відзначився 5 голами і 2 результативними передачами. В Іспанії форвард виступає на правах оренди, а права на гравця належать київському "Динамо".

Нагадаємо, що зараз "Гранада" знаходиться на 19-му місці в турнірній таблиці Примери.

Раніше Артем Кравець виставив на благодійний аукціон футболку збірної України.