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Український футболіст "Гранади" Кравець пропустить два тижні через травму

19 лютого в 09:28

Нападник збірної України отримав травму.

Артем Кравец Гранада
Кравець отримав травму на тренуванні
granadacf.es
Форвард іспанської "Гранади" і збірної України Артем Кравець залишився без футболу, як мінімум, на два тижні. Причина тому – травма, яку футболіст отримав на тренуванні перед матчем з "Бетісом".

Лікарі діагностували у нападника надрив привідного м'яза в один сантиметр. За попередніми даними, на відновлення у Кравця піде два тижні і більше.

Варто відзначити, що в поточному сезоні за "Гранаду" Кравець провів 20 матчів, в яких відзначився 5 голами і 2 результативними передачами. В Іспанії форвард виступає на правах оренди, а права на гравця належать київському "Динамо".

Нагадаємо, що зараз "Гранада" знаходиться на 19-му місці в турнірній таблиці Примери.

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Раніше Артем Кравець виставив на благодійний аукціон футболку збірної України.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Гранада Кравець травма футбол
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