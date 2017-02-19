Український футболіст "Гранади" Кравець пропустить два тижні через травму

Нападник збірної України отримав травму.
Лікарі діагностували у нападника надрив привідного м'яза в один сантиметр. За попередніми даними, на відновлення у Кравця піде два тижні і більше.
Варто відзначити, що в поточному сезоні за "Гранаду" Кравець провів 20 матчів, в яких відзначився 5 голами і 2 результативними передачами. В Іспанії форвард виступає на правах оренди, а права на гравця належать київському "Динамо".
Нагадаємо, що зараз "Гранада" знаходиться на 19-му місці в турнірній таблиці Примери.
Раніше Артем Кравець виставив на благодійний аукціон футболку збірної України.XSport.ua