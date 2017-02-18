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Український боєць, який хотів отримати російське громадянство, виключений з UFC

18 лютого в 20:28

Микита Крилов більше не буде виступати під прапорами найпопулярнішої організації ММА.

Крылов
Крилов вже виключений з рейтингу UFC
XSport.ua
Уродженець Красного Луча Микита Крилов був виключений з UFC - найбільшої організації, яка проводить бої за правилами змішаних єдиноборств. Про це повідомляє MMAJunkie.

Керівництво UFC прийняло рішення розірвати контракт зі спортсменом, який вже виключений з рейтингу організації, в якому перебував на 12-й сходинці. Причини такого кроку не уточнюються.

Варто відзначити, що Крилов провів під егідою UFC 12 боїв, з яких виграв дев'ять, а в трьох зазнав поразки. При цьому боєць неодноразово висловлювався на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна, а також хотів отримати російське громадянство.

Раніше повідомлялося, що в UFC дебютує українець Дмитро Побережець.

MMAJunkie
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Теги UFC Крилов
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