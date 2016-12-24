Український боксер Сіллах переміг росіянина Князєва

Бій завершився в дев'ятому раунді.
У дев'ятому раунді уродженець Запоріжжя після випадкового зіткнення головами отримав серйозне розсічення правого надбровья, через що зустріч була зупинена, а переможця визначили суддівські підрахунки на момент припинення бою.
Одноголосним технічним рішенням суддів перемогу здобув Ісмаїл Сіллах - 88-83, 87-84 і 86-85.
Зазначимо, що у червні поточного року український важкоатлет зустрічався з Максимом Власовим в Москві і програв технічним нокаутом, а вже в листопаді в поєдинку, який пройшов в Арканзасі, США, Сіллах у другому раунді нокаутував американця Бреда Остіна (11-22, 8 КО).
Нагадаємо, що в листопаді 2013 року Сіллах боровся за чемпіонський пояс за версією WBO, але був нокаутований у другому раунді росіянином Сергієм Ковальовим.sportarena.com