Український боксер Сіллах переміг росіянина Князєва

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Бій завершився в дев'ятому раунді.

Сіллах переміг одноголосним рішенням суддів

Український важкоатлет(25-3, 19 КО) в рейтинговому бою, який відбувся у китайському місті Сучжоу, здолав росіянина Андрія Князева (14-5, 8 КО).

У дев'ятому раунді уродженець Запоріжжя після випадкового зіткнення головами отримав серйозне розсічення правого надбровья, через що зустріч була зупинена, а переможця визначили суддівські підрахунки на момент припинення бою.

Одноголосним технічним рішенням суддів перемогу здобув Ісмаїл Сіллах - 88-83, 87-84 і 86-85.

Зазначимо, що у червні поточного року український важкоатлет зустрічався з Максимом Власовим в Москві і програв технічним нокаутом, а вже в листопаді в поєдинку, який пройшов в Арканзасі, США, Сіллах у другому раунді нокаутував американця Бреда Остіна (11-22, 8 КО).

Нагадаємо, що в листопаді 2013 року Сіллах боровся за чемпіонський пояс за версією WBO, але був нокаутований у другому раунді росіянином Сергієм Ковальовим.