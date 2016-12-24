Топ Новини
<
>

Український боксер Сіллах переміг росіянина Князєва

24 грудня в 17:13

Бій завершився в дев'ятому раунді.

Исмаил Силлах, бокс
Сіллах переміг одноголосним рішенням суддів
Український важкоатлет Ісмаїл Сіллах (25-3, 19 КО) в рейтинговому бою, який відбувся у китайському місті Сучжоу, здолав росіянина Андрія Князева (14-5, 8 КО).

У дев'ятому раунді уродженець Запоріжжя після випадкового зіткнення головами отримав серйозне розсічення правого надбровья, через що зустріч була зупинена, а переможця визначили суддівські підрахунки на момент припинення бою.

Одноголосним технічним рішенням суддів перемогу здобув Ісмаїл Сіллах - 88-83, 87-84 і 86-85.

Зазначимо, що у червні поточного року український важкоатлет зустрічався з Максимом Власовим в Москві і програв технічним нокаутом, а вже в листопаді в поєдинку, який пройшов в Арканзасі, США, Сіллах у другому раунді нокаутував американця Бреда Остіна (11-22, 8 КО).

Читайте також: Хитров і Сіллах нокаутували суперників у Кривому Розі

Нагадаємо, що в листопаді 2013 року Сіллах боровся за чемпіонський пояс за версією WBO, але був нокаутований у другому раунді росіянином Сергієм Ковальовим.

За матеріалами: sportarena.com
Читайте також
Теги Сіллах бій бокс
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Останні новини