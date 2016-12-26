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Українські тенісистки отримали звання "Команда року" серед юніорів

26 грудня в 10:23

Юнацька збірна України з тенісу була однією з найкращих в 2016-му році.

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Українські тенісистки стали найкращою командою світу
btu.org.ua
Юнацька збірна України з тенісу у складі Марти Костюк, Дар'ї Снігур і Дар'ї Лопатецької отримала нагороду "Команда року" від Європейської тенісної асоціації. Про це повідомив "Великий теніс України".

У році, що минає, українки стали чемпіонками світу та Європи, що дозволило їм отримати таку престижну нагороду.

Конкурентами українок були італійці, які взяли головні трофеї командного турніру Старого світу - зимовий та літній Кубки Європи, але Кубок світу чоловічій команді юніорів не скорився.

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Нагадаємо, що раніше українка Еліна Світоліна стала першою тенісисткою з України, якій вдалося завершити сезон в топ-15 світового рейтингу WTA.

За матеріалами: btu.org.ua
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Теги теніс збірна
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