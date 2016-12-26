Українські тенісистки отримали звання "Команда року" серед юніорів

Юнацька збірна України з тенісу була однією з найкращих в 2016-му році.
У році, що минає, українки стали чемпіонками світу та Європи, що дозволило їм отримати таку престижну нагороду.
Конкурентами українок були італійці, які взяли головні трофеї командного турніру Старого світу - зимовий та літній Кубки Європи, але Кубок світу чоловічій команді юніорів не скорився.
Нагадаємо, що раніше українка Еліна Світоліна стала першою тенісисткою з України, якій вдалося завершити сезон в топ-15 світового рейтингу WTA.btu.org.ua