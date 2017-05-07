Українські синхроністки завершили етап Світової серії в Канаді з шістьма золотими медалями

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Українки виграли шість шість з шести можливих золотих нагород.

Українські синхроністки взяли максимум в Торонто XSport.ua

В останній день етапу Світової серіїв канадському Торонто українські спортсменки виграли у фіналі довільної програми серед команд.

Підопічні Світлани Саідової отримали від суддів оцінку 92.6333. Суперницями українок були п'ять команд канадських центрів синхронного плавання.

Таким чином, українські синхроністки в Торонто виграли всі шість видів, в яких брали участь. Ганна Волошина виграла фінали в технічній і довільних програм солісток.

У фіналах технічної та довільної програми дуетів переміг дует Волошиної з Єлизаветою Яхно. Рівних української збірної не було і в змаганні команд в технічній та довільній програмах.

Нагадаємо, в минулому році українські синхроністки успішно виступили на чемпіонаті Європи.