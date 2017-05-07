Українські синхроністки завершили етап Світової серії в Канаді з шістьма золотими медалями

Українки виграли шість шість з шести можливих золотих нагород.
Підопічні Світлани Саідової отримали від суддів оцінку 92.6333. Суперницями українок були п'ять команд канадських центрів синхронного плавання.
Таким чином, українські синхроністки в Торонто виграли всі шість видів, в яких брали участь. Ганна Волошина виграла фінали в технічній і довільних програм солісток.
У фіналах технічної та довільної програми дуетів переміг дует Волошиної з Єлизаветою Яхно. Рівних української збірної не було і в змаганні команд в технічній та довільній програмах.
Нагадаємо, в минулому році українські синхроністки успішно виступили на чемпіонаті Європи.XSport.ua