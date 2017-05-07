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Українські синхроністки завершили етап Світової серії в Канаді з шістьма золотими медалями

7 травня в 10:41

Українки виграли шість шість з шести можливих золотих нагород.

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Українські синхроністки взяли максимум в Торонто
XSport.ua
В останній день етапу Світової серії з синхронного плавання в канадському Торонто українські спортсменки виграли у фіналі довільної програми серед команд.

Підопічні Світлани Саідової отримали від суддів оцінку 92.6333. Суперницями українок були п'ять команд канадських центрів синхронного плавання.

Таким чином, українські синхроністки в Торонто виграли всі шість видів, в яких брали участь. Ганна Волошина виграла фінали в технічній і довільних програм солісток.

У фіналах технічної та довільної програми дуетів переміг дует Волошиної з Єлизаветою Яхно. Рівних української збірної не було і в змаганні команд в технічній та довільній програмах.

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Нагадаємо, в минулому році українські синхроністки успішно виступили на чемпіонаті Європи.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Україна збірна снхронное плавання
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