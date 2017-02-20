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Українські шпажисти завоювали "срібло" етапу Кубка світу

20 лютого в 20:57

Українці успішно виступили у Ванкувері.

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Українські шпажисти потрапили на подіум у другий раз у році
НОК України
Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах посіла друге місце на командному Кубку світу в канадському Ванкувері.

До складу української команди увійшли Богдан Нікішин, Володимир Станкевич, Анатолій Герей і Максим Хворост.

На шляху до фіналу українці здолали Естонію (45:26), Ізраїль (45:40) і збірну Італії (40:39). Лише у вирішальному поєдинку українські шпажисти поступилися чехам з рахунком 40:35.

Варто відзначити, що в кінці січня збірна України в цьому ж складі посіла трете місце на етапі Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.

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Нагадаємо, раніше відома українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила про плани виступити на Іграх-2020 в Токіо.

За матеріалами: НОК України
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Теги шпага збірна Кубок світу
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