Українські шпажисти завоювали "срібло" етапу Кубка світу

Українці успішно виступили у Ванкувері.

Українські шпажисти потрапили на подіум у другий раз у році НОК України

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах посіла друге місце на командному Кубку світу в канадському Ванкувері.

До складу української команди увійшли Богдан Нікішин, Володимир Станкевич, Анатолій Герей і Максим Хворост.

На шляху до фіналу українці здолали Естонію (45:26), Ізраїль (45:40) і збірну Італії (40:39). Лише у вирішальному поєдинку українські шпажисти поступилися чехам з рахунком 40:35.

Варто відзначити, що в кінці січня збірна України в цьому ж складі посіла трете місце на етапі Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.

Нагадаємо, раніше відома українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила про плани виступити на Іграх-2020 в Токіо.