Українські шпажисти завоювали "срібло" етапу Кубка світу

Українці успішно виступили у Ванкувері.
До складу української команди увійшли Богдан Нікішин, Володимир Станкевич, Анатолій Герей і Максим Хворост.
На шляху до фіналу українці здолали Естонію (45:26), Ізраїль (45:40) і збірну Італії (40:39). Лише у вирішальному поєдинку українські шпажисти поступилися чехам з рахунком 40:35.
Варто відзначити, що в кінці січня збірна України в цьому ж складі посіла трете місце на етапі Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.
Нагадаємо, раніше відома українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила про плани виступити на Іграх-2020 в Токіо.НОК України