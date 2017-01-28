Українські шпажисти завоювали "бронзу" Кубка світу

Українці посіли третє місце на командній першості.
До складу української команди увійшли Богдан Нікішин, Володимир Станкевич, Анатолій Герей і Максим Хворост.
В 1/16 фіналу українці здолали Австралію (45:28), в 1/8 фіналу була переможена Естонія (45:23), а у чвертьфіналі вперте протистояння завершилося перемогою над Швейцарією - 35:34.
У півфіналі збірна України поступилася чемпіонам Олімпіади в Ріо-де-Жанейро французам (29:45), а в поєдинку за "бронзу" підопічні Станкевича розібралися з Китаєм - 36:29.
Нагадаємо, раніше знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила, що планує виступити на Олімпіаді у Токіо.DT.UA