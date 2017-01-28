Українські шпажисти завоювали "бронзу" Кубка світу

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Українці посіли третє місце на командній першості.

Українські шпажисти завоювали бронзові медалі Facebook

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах посіла третє місце на командному Кубку світу в німецькому Хайденхаймі.

До складу української команди увійшли Богдан Нікішин, Володимир Станкевич, Анатолій Герей і Максим Хворост.

В 1/16 фіналу українці здолали Австралію (45:28), в 1/8 фіналу була переможена Естонія (45:23), а у чвертьфіналі вперте протистояння завершилося перемогою над Швейцарією - 35:34.

У півфіналі збірна України поступилася чемпіонам Олімпіади в Ріо-де-Жанейро французам (29:45), а в поєдинку за "бронзу" підопічні Станкевича розібралися з Китаєм - 36:29.

Нагадаємо, раніше знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила, що планує виступити на Олімпіаді у Токіо.