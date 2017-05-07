Українські гімнастки завоювали "срібло" на Кубку світу у Болгарії

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У групових вправах підопічні Ірини Дерюгіної перевершили всіх, крім господарок.

Українки отримали від суддів оцінку 18.000 sportarena.com

На четвертому етапі Кубку світуу болгарській Софії збірна України у складі Євгенії Гомон, Анастасії Возняк, Валерії Юзьвяк, Валерії Ханіній, Діани Мижерицкой і Дар'ї Кобець завоювала "срібло" в групових вправах у багатоборстві.

Українки займали друге місце після вправи з п'ятьма обручами і зуміли втримати його за результатами вправи з трьома м'ячами і двома скакалками.

Підопічні Ірини Дерюгіної отримали від суддів оцінку 18.000, а в сумі набрали 36.050. "Золото" багатоборства виграла команда Болгарії (36.550), "бронза" у Білорусі (31.750).

Також завершилися змагання в особистому багатоборстві. Учасниці виконали вправи з булавами та стрічкою, а українки Вікторія Мазур і Єва Мелещук до призової трійки не потрапили.

Раніше український гімнаст Верняєв виграв загальний залік Кубка світу.