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Українські гімнастки завоювали "срібло" на Кубку світу у Болгарії

7 травня в 09:33

У групових вправах підопічні Ірини Дерюгіної перевершили всіх, крім господарок.

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Українки отримали від суддів оцінку 18.000
sportarena.com
На четвертому етапі Кубку світу з художньої гімнастики у болгарській Софії збірна України у складі Євгенії Гомон, Анастасії Возняк, Валерії Юзьвяк, Валерії Ханіній, Діани Мижерицкой і Дар'ї Кобець завоювала "срібло" в групових вправах у багатоборстві.

Українки займали друге місце після вправи з п'ятьма обручами і зуміли втримати його за результатами вправи з трьома м'ячами і двома скакалками.

Підопічні Ірини Дерюгіної отримали від суддів оцінку 18.000, а в сумі набрали 36.050. "Золото" багатоборства виграла команда Болгарії (36.550), "бронза" у Білорусі (31.750).

Також завершилися змагання в особистому багатоборстві. Учасниці виконали вправи з булавами та стрічкою, а українки Вікторія Мазур і Єва Мелещук до призової трійки не потрапили.

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Раніше український гімнаст Верняєв виграв загальний залік Кубка світу.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Україна збірна спортивна гімнастика
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