Українські гімнастки завоювали "срібло" на Кубку світу у Болгарії

У групових вправах підопічні Ірини Дерюгіної перевершили всіх, крім господарок.
Українки займали друге місце після вправи з п'ятьма обручами і зуміли втримати його за результатами вправи з трьома м'ячами і двома скакалками.
Підопічні Ірини Дерюгіної отримали від суддів оцінку 18.000, а в сумі набрали 36.050. "Золото" багатоборства виграла команда Болгарії (36.550), "бронза" у Білорусі (31.750).
Також завершилися змагання в особистому багатоборстві. Учасниці виконали вправи з булавами та стрічкою, а українки Вікторія Мазур і Єва Мелещук до призової трійки не потрапили.
Раніше український гімнаст Верняєв виграв загальний залік Кубка світу.XSport.ua