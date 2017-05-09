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Українські гімнастки завоювали дві золоті медалі на Кубку світу у Болгарії

9 травня в 10:10

Збірна України з художньої гімнастики успішно виступила на етапі Кубка світу в Софії.

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Українки успішно виступили у Софії
sportarena.com
У Софії завершився четвертий етап Кубка світу з художньої гімнастики. Змагання стали успішними для збірної України.

Раніше повідомлялося, що українки завоювали "срібло" в багатоборстві, а в останній день змагань збірна України виграла дві золоті медалі - у вправах з 5 обручами і з 3 м'ячами/2 скакалками.

Перемога у вправах з 3 м'ячами/2 скакалками дозволила команді України завоювати Кубок світу в цій дисципліні.

Наступним важливим стартом для збірної України буде чемпіонат Європи, який відбудеться 19-21 травня в Угорщині.

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Раніше український гімнаст Верняєв виграв загальний залік Кубка світу.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Україна збірна гімнастика
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