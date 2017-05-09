Українські гімнастки завоювали дві золоті медалі на Кубку світу у Болгарії

Збірна України з художньої гімнастики успішно виступила на етапі Кубка світу в Софії.

Українки успішно виступили у Софії sportarena.com

У Софії завершився четвертий етап Кубка світу. Змагання стали успішними для збірної України.

Раніше повідомлялося, що українки завоювали "срібло" в багатоборстві, а в останній день змагань збірна України виграла дві золоті медалі - у вправах з 5 обручами і з 3 м'ячами/2 скакалками.

Перемога у вправах з 3 м'ячами/2 скакалками дозволила команді України завоювати Кубок світу в цій дисципліні.

Наступним важливим стартом для збірної України буде чемпіонат Європи, який відбудеться 19-21 травня в Угорщині.

Раніше український гімнаст Верняєв виграв загальний залік Кубка світу.