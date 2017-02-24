Українські футбольні клуби провели найгірший євросезон за 9 років

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Останньою командою залишався донецький "Шахтар".

"Шахтар" завершив виступи у єврокубках ФК Шахтер

набрали найменший коефіцієнт за останні дев'ять єврокубкових сезонів.

"Шахтар" програв "Сельті" за сумою двох матчів (1:0, 0:2) в 1/16 фіналу Ліги Європи – і його виліт закрив єврокубковий сезон для України. В сумі "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Олександрія" і "Ворскла" набрали коефіцієнт 5,5.

Востаннє більш низький підсумковий показник українські клуби показували в сезоні-2007/08, коли набрали 4,875. У минулому сезоні українські клуби виступили набагато успішніше, набравши 9,8.

Україна залишається на 8-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА з солідним відривом від Бельгії. Правда, у бельгійців залишається у грі три клуби, але і різниці між 8-м і 9-м місцями в таблиці коефіцієнтів немає ніякої. Інші відстали набагато сильніше і залишили максимум по одній команді.

Раніше головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека повідомив, що донеччан посунула не "Сельта", а бригада арбітрів.