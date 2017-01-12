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Українська Прем'єр-ліга - третя в Європі за втратою відвідуваності

12 січня в 15:34

Українські стадіони відвідує все менша кількість людей.

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Прем'єр-ліга втрачає популярність
ФК Днепр
Українська Прем'єр-ліга посіла третє місце у Європі по втраті відвідуваності в сезоні 2015/16 у порівнянні з сезоном-2014/15. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Матчі УПЛ в минулому сезоні відвідало 911,5 тис. осіб, що на 200,4 тисячі менше (-18%), ніж у позаминулому розіграші чемпіонату. На другому місці зупинився чемпіонат Румунії (-214,4 тисячі), а на першому - Франції (-514,7 тисячі).

Варто відзначити, що французька Ліга 1 збирає на трибунах близько 8 мільйонів глядачів за сезон, а такий спад не в останню чергу пов'язаний з терактами.

Найвідвідуванішою лігою за кількістю глядачів за сезон-2015/16 стала АПЛ (13,9 мільйона), тоді як за середньої відвідуваності за матч на першому місці знаходиться німецька Бундесліга (43,3 тисячі).

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Нагадаємо, раніше нападник Пилип Будківський заявив, що в Росії більше сильних команд, ніж в Україні.

За матеріалами: uefa.com , Sport Arena ,
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Теги Прем'єр-ліга футбол Європа чемпіонат УПЛ
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