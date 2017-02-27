Українська дзюдоїстка виграла турнір у Німеччині

Ірина Кіндзерська взяла "золото" на Гран-прі Дюссельдорфа.

Киндзерській не було рівних у Німеччині XSport.ua

Ірина Кіндзерська стала чемпіонкою престижного турніру Гран-прі Дюссельдорфа в Німеччині. Українськастала найкращою у ваговій категорії понад 78 кг

У першому раунді українка розібралася іппоном з представницею Тунісу Сахар Трабелсі. У чвертьфіналі Кіндзерська здобула дострокову перемогу над Акірою Соне з Японії, а в півфіналі - над німкенею Крістін Буссоу.

У фінальній битві за золоту медаль Кіндзерська зустрічалася з японкою Мегумі Татімото. У перші три хвилини суперниці не змогли виконати результативний прийом, а в додатковий час оцінку першою отримала українка, яка пішла від кидка і атакувала у відповідь.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейр всі українські дзюдоїсти завершили виступи без медалей.