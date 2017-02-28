Українка Старікова виграла Кубок світу з велотреку

Українська велосипедистка стала першою в індивідуальному спринті.

Старікова зайняла перше місце в загальному заліку XSport.ua

Олена Старикова виграла Кубок світу зв індивідуальному спринті, очолив загальний залік за підсумками четвертого етапу в Лос-Анджелесі.

В останній день змагань Старікова вийшла в півфінал, де у двох заїздах поступилася співвітчизниці Любові Басовій. У підсумку Олена посіла четверте місце і заробила 375 очок, яких вистачило, щоб стати лідером загального заліку і здобути перемогу.

Басова у фіналі змагалася з німкенею Христиною Фогель, яка є олімпійською чемпіонкою. У підсумку Фогель завоювала "золото", а українка залишилася другою, зайнявши шосте місце в загальному заліку.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Любов Басова та Андрій Вінокуров здобули перемоги на етапі Кубка світу в Нідерландах.