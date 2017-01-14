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Українка Савчук стала чемпіонкою парного розряду на турнірі в Хобарті

14 січня в 08:56

Ольга Савчук виграла фінал в дуеті з румунською колегою.

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Савчук взяла третій парний титул у кар'єрі
btu.org.ua
Дует українки Ольги Савчук і румунки Ралуки-Йоани Олару одержав перемогу у фіналі парного розряду турніру WTA в австралійському Хобарті.

Суперницями майбутніх чемпіонок по фіналу були представниці Канади і Китаю - Габріела Дабровскі і Чжаосюань Ян відповідно. Савчук і Олару без шансів програли перший сет, але в підсумку переломили хід зустрічі і здобули позитивний результат - 0:6, 6:4, 10:5.

Варто відзначити, що це третій титул у парному розряді за всю кар'єру для української тенісистки, яка ставала чемпіонкою Ташкента (Узбекистан) в 2008 році і Катовіце (Польща) в 2014 році.

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Нагадаємо, 16 січня українські тенісисти будуть стартувати на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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Теги теніс Хобарт Савчук WTA
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