Українка Савчук стала чемпіонкою парного розряду на турнірі в Хобарті

Ольга Савчук виграла фінал в дуеті з румунською колегою.
Суперницями майбутніх чемпіонок по фіналу були представниці Канади і Китаю - Габріела Дабровскі і Чжаосюань Ян відповідно. Савчук і Олару без шансів програли перший сет, але в підсумку переломили хід зустрічі і здобули позитивний результат - 0:6, 6:4, 10:5.
Варто відзначити, що це третій титул у парному розряді за всю кар'єру для української тенісистки, яка ставала чемпіонкою Ташкента (Узбекистан) в 2008 році і Катовіце (Польща) в 2014 році.
Нагадаємо, 16 січня українські тенісисти будуть стартувати на Відкритому чемпіонаті Австралії.