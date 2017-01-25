Українка Рачинська завершила кар'єру арбітра

Єдиної української жінки-лайнсмена виповнилося 46 років.

Суддівську кар'єру Рачинська почала на початку 2000 року footboom.com

Єдина жінка-лайнсмен в українському професійному футболі Наталія Рачинська завершила, повідомляє телеканал Футбол 1.

Причина проста - Рачинській виповнилося 46 років - пенсійний вік для футбольних арбітрів.

Суддівську кар'єру Рачинська почала на початку 2000 року. Вже в 2003-му вона дебютувала у Другій лізі в якості бокового арбітра, а з 2011 року - працювала і на матчах УПЛ.

Разом з Катериною Монзуль Рачинська неодноразово працювала на матчах жіночої Ліги чемпіонів, а в 2016 році - обслуговувала матчі жіночого олімпійського турніру по футболу в Ріо-де-Жанейро.

Також на її рахунку ряд єврокубкових матчів серед чоловіків та фінали Суперкубка і Кубка України-2012 в складі бригади Анатолія Абдули.

Раніше українка Катерина Монзуль була визнана кращим жіночим арбітром за підсумками 2015 року.