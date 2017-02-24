Українка Музичук вийшла до фіналу чемпіонату світу з шахів

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Ганна Музичук виявилася сильнішою за російську шахістку.

Музичук зіграє за звання найсильнішої шахістки планети fide.com

Українкавийшла до фінау чемпіонату світу з шахів, який проходить в Ірані.

У другій півфінальній партії українка обіграла чемпіонку світу 2008 року росіянку Олександру Костенюк.

Українська спортсменка оформила перемогу на 30-му ходу. Зазначимо, що Музичук обіграла Костенюк і у першій партії.

У вирішальному протистоянні в Тегерані українка зіграє проти переможниці півфіналу, в якому грають китаянка Тан Жонгуй і представниця Індії Харик Дронаваллі. Першу партію, яка відбулася вчора, 23 лютого, виграла Дронаваллі.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок буде складатися з 4 партій і пройде 27 лютого - 3 березня.

Ганна Музичук вперше зіграє у фіналі чемпіонату світу. Останній світовий форум, який відбувся в 2015 році, виграла її сестра Марія Музичук.

Раніше Ганна Музичук стала чемпіонкою світу у рапіді і бліці.