Українка Музичук вийшла до фіналу чемпіонату світу з шахів

Ганна Музичук виявилася сильнішою за російську шахістку.
У другій півфінальній партії українка обіграла чемпіонку світу 2008 року росіянку Олександру Костенюк.
Українська спортсменка оформила перемогу на 30-му ходу. Зазначимо, що Музичук обіграла Костенюк і у першій партії.
У вирішальному протистоянні в Тегерані українка зіграє проти переможниці півфіналу, в якому грають китаянка Тан Жонгуй і представниця Індії Харик Дронаваллі. Першу партію, яка відбулася вчора, 23 лютого, виграла Дронаваллі.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок буде складатися з 4 партій і пройде 27 лютого - 3 березня.
Ганна Музичук вперше зіграє у фіналі чемпіонату світу. Останній світовий форум, який відбувся в 2015 році, виграла її сестра Марія Музичук.
Раніше Ганна Музичук стала чемпіонкою світу у рапіді і бліці.XSport.ua