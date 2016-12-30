Українка Музичук виграла другий поспіль титул чемпіонки світу з шахів

Українська шахістка Ганна Музичук за кілька днів завоювала дві світові корони.
За підсумками першого дня світової першості з бліцу Ганна займала п'яте місце, відстаючи від лідера на одне очко. Проте у другий змагальний день зуміла реабілітуватися і вирвати титул.
Сьогодні, 30 грудня, Музичук не змогла перемогти в трьох партіях поспіль, після чого в чотирьох поєдинках очок вже не втрачала, що дозволило їй за три партії до кінця турніру вийти на перше місце. Інтрига зберігалася до останнього туру, в якому Анна перемогла представницю Болгарії Антоанету Стефанову і залишила за спиною двох росіянок - Катерину Лагно і Валентину Гуніну.
Таким чином, Музичук набрала 13 очок в 17-ти партіях і посіла перше місце, захистивши своє звання найсильнішої в світі, яке здобула два роки в складі збірної Словенії. 28 грудня українка стала чемпіонкою світу в рапіді.
Нагадаємо, раніше українець Іванчук також став чемпіоном світу з швидких шахів.Sport Arena