Українка Музичук виграла другий поспіль титул чемпіонки світу з шахів

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Українська шахістка Ганна Музичук за кілька днів завоювала дві світові корони.

Музичук знову стала найкращою в Катарі ChessNews

Українська шахісткастала чемпіонкою світу з бліцу на змаганнях, які проходили в Досі (Катар).

За підсумками першого дня світової першості з бліцу Ганна займала п'яте місце, відстаючи від лідера на одне очко. Проте у другий змагальний день зуміла реабілітуватися і вирвати титул.

Сьогодні, 30 грудня, Музичук не змогла перемогти в трьох партіях поспіль, після чого в чотирьох поєдинках очок вже не втрачала, що дозволило їй за три партії до кінця турніру вийти на перше місце. Інтрига зберігалася до останнього туру, в якому Анна перемогла представницю Болгарії Антоанету Стефанову і залишила за спиною двох росіянок - Катерину Лагно і Валентину Гуніну.

Таким чином, Музичук набрала 13 очок в 17-ти партіях і посіла перше місце, захистивши своє звання найсильнішої в світі, яке здобула два роки в складі збірної Словенії. 28 грудня українка стала чемпіонкою світу в рапіді.

Нагадаємо, раніше українець Іванчук також став чемпіоном світу з швидких шахів.