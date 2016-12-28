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Українка Музичук виграла чемпіонат світу зі швидких шахів

28 грудня в 18:37

Українка стала недосяжною для суперниць перед останнім туром.

мария музычук
Українка Музичук обійшла россиняку Костенюк
lviv2016.fide.com
Українська шахістка Ганна Музичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахів на змаганнях, які проходять в Катарі. Українка забезпечила собі перемогу за тур до закінчення турніру, ставши недосяжною для суперниць.

Вона набрала 9 очок в 11 партіях і випереджає найближчу суперницю росіянку Олександру Костенюк на 1,5 очка.

Зазначимо, що у чоловіків лідирувавший перед останнім ігровим днем Іванчук в 11-му турі турніру програв росіянину Яну Непомнящему, який після цього захопив лідерство. Перед цим українець обіграв Магнуса Карлсена.

Сьогодні норвежця здолав також Антон Коробов і позбавив його шансів захистити титул чемпіона світу.

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Відзначимо, що в 2014 році Музичук виграла чемпіонат світу в бліці.

За матеріалами: XSport.ua
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