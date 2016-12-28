Українка Музичук виграла чемпіонат світу зі швидких шахів

Українка стала недосяжною для суперниць перед останнім туром.
Вона набрала 9 очок в 11 партіях і випереджає найближчу суперницю росіянку Олександру Костенюк на 1,5 очка.
Зазначимо, що у чоловіків лідирувавший перед останнім ігровим днем Іванчук в 11-му турі турніру програв росіянину Яну Непомнящему, який після цього захопив лідерство. Перед цим українець обіграв Магнуса Карлсена.
Сьогодні норвежця здолав також Антон Коробов і позбавив його шансів захистити титул чемпіона світу.
Відзначимо, що в 2014 році Музичук виграла чемпіонат світу в бліці.XSport.ua