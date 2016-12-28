Українка Музичук виграла чемпіонат світу зі швидких шахів

Українка стала недосяжною для суперниць перед останнім туром.

Українка Музичук обійшла россиняку Костенюк lviv2016.fide.com

Українська шахістка Ганна Музичук стала чемпіонкою світу зіна змаганнях, які проходять в Катарі. Українка забезпечила собі перемогу за тур до закінчення турніру, ставши недосяжною для суперниць.

Вона набрала 9 очок в 11 партіях і випереджає найближчу суперницю росіянку Олександру Костенюк на 1,5 очка.

Зазначимо, що у чоловіків лідирувавший перед останнім ігровим днем Іванчук в 11-му турі турніру програв росіянину Яну Непомнящему, який після цього захопив лідерство. Перед цим українець обіграв Магнуса Карлсена.

Сьогодні норвежця здолав також Антон Коробов і позбавив його шансів захистити титул чемпіона світу.

Відзначимо, що в 2014 році Музичук виграла чемпіонат світу в бліці.