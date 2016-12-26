Українка Монзуль увійшла в трійку найкращих жіночих арбітрів за підсумками року

Катерина Монзуль всього на кілька очок відстала від першого місця.

Монзуль залишається однією з найкращих у жіночому футбольному суддівстві XSport.ua

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) провела щорічне опитування серед футбольних фахівців 50-ти країн світу, за підсумками якого найкращим жіночим арбітром була визнана угорка Каталін Кулшар.

32-річна Кулшар набрала 58 очок і випередила українку Катерину Монзуль, яка стала другою, маючи в активі 53 пункту. Варто відзначити, що в минулому році саме Монзуль здобула перемогу у голосуванні.

В трійку увійшла німкеня Бібіана Штайнхаус, яка також набрала 53 очки і розділила з Монзуль друге місце.

Варто відзначити, що Монзуль працює на поєдинках міжнародного рівня вже близько 11-ти років. У минулому році українці було довірено фінал жіночого чемпіонату світу між США і Японією, а в 2014-му році дівчина працювала на вирішальному матчі жіночої Ліги чемпіонів.

У квітні відбувся дебют Катерини Монзуль в ролі головного арбітра в українській Прем'єр-лізі.