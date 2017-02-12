Українка Меркушина вдруге поспіль фінішувала у топ-10 ЧС з біатлону

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Анастасія Меркушина демонструє помітний прогрес в Хохфільцені.

Меркушина показала найкращий результат у кар'єрі biathlon.com.ua

Сьогодні, 12 лютого, в австрійському Хохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування в рамках чемпіонату світу по біатлону. Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, якій вдалося зайняти восьме місце.

Меркушина зуміла закрити всі мішені і стати восьмою лише через слабку роботу ніг. Варто зазначити, що 10 лютого українка замкнула топ-10 в спринтерській гонці.

Також у переслідуванні взяла участь Юлія Джима, яка припустилася чотирьох промахів і стала 23-ю, тоді як Олена Підгрушна вирішила не стартувати.

Результати гонки:

1. Лаура Дальмайєр (Німеччина, 1+0+0+0) — 28:02.3

2. Дарина Домрачьова (Білорусь, 0+0+0+0) +11.6

3. Габріела Коукалова (Чехія, 2+0+0+1) +16.8

...

8. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +48.5

23. Юлія Джима (0+0+2+2) +1:49.4

Нагадаємо, в кінці січня Анастасія Меркушина завоювала "бронзу" в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи.