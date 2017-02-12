Українка Меркушина вдруге поспіль фінішувала у топ-10 ЧС з біатлону

Анастасія Меркушина демонструє помітний прогрес в Хохфільцені.
Меркушина зуміла закрити всі мішені і стати восьмою лише через слабку роботу ніг. Варто зазначити, що 10 лютого українка замкнула топ-10 в спринтерській гонці.
Також у переслідуванні взяла участь Юлія Джима, яка припустилася чотирьох промахів і стала 23-ю, тоді як Олена Підгрушна вирішила не стартувати.
Результати гонки:
1. Лаура Дальмайєр (Німеччина, 1+0+0+0) — 28:02.3
2. Дарина Домрачьова (Білорусь, 0+0+0+0) +11.6
3. Габріела Коукалова (Чехія, 2+0+0+1) +16.8
...
8. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +48.5
23. Юлія Джима (0+0+2+2) +1:49.4
Нагадаємо, в кінці січня Анастасія Меркушина завоювала "бронзу" в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи.DT.UA