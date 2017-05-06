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Українка Черкасова виграла "бронзу" чемпіонату Європи з боротьби

6 травня в 12:04

Українська спортсменка здобула яскраву і впевнену перемогу над турецькою суперницею.

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У півфіналі Черкасова отримала травму ноги
iSport.ua
У сербському місті Нові-Сад пройшли вирішальні сутички четвертого дня чемпіонату Європи по боротьбі, за підсумками якого скарбничка збірної України поповнилася бронзовою медаллю.

Українка Алла Черкасова виграла бронзову медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби в категорії до 69 кг. 28-річна спортсменка у матчі за третє місце здолала Бус Тосун, яка представляла Туреччину з рахунком 11:4.

Черкасова свій шлях до медалі почала з дострокової перемоги над німкенею Алін Фокен, а в чвертьфіналі у запеклій сутичці пройшла представницю Австрії Мартіну Куенц (10:8).

У півфіналі українка змагалася з Марією Мамашук – трохи вдалішими в поєдинку виявилася спортсменка з Білорусі. Варто відзначити, що в півфіналі Черкасова отримала травму ноги, але це не завадило українці взяти медаль.

Нагадаємо, в перший день українки Семків і Ткач здобули дві медалі на чемпіонаті Європи з жіночої боротьби.

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Раніше українського борця Федоришина позбавили олімпійської медалі через допінг.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Україна боротьба Європа
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