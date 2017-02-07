Українка Бондар виграла "срібло" в мас-старті на Універсіаді-2017

Українка зуміла посісти друге місце, незважаючи на п'ять промахів.

Для Яни Бондар це вже третя медаль на Універсіаді biathlon.com.ua

завоювала свою другу срібну нагороду на 28-й Зимовій Універсіаді в Казахстані. Українська біатлоністка фінішувала другою у мас-старті на 12.5 км.

На двох лежачих рубежах Бондар відпрацювала без помилок, але три промахи на першій стійці перекреслили шанси Яни на золоту нагороду. На заключному рубежі українка не закрила ще дві мішені, але зуміла посісти другу сходинку.

Мас-старт

1. Галина Вишневська (Казахстан) – 36.15,4 (0+0+0+1)

2. Яна Бондар (Україна) – 1.02,3 (0+0+3+2)

3. Лариса Кукліна (Росія) – 1.13,1 (0+0+0+2)

4. Єлизавета Бельченко (Казахстан) – 1.27,0 (0+2+0+1)

5. Дарина Усанова (Казахстан) – 2.10,9 (0+1+1+4)

6. Надія Бєлкіна (Україна) – 2.23,9 (2+0+3+0)

7. Інна Смірнова (Росія) – 2.40,4 (0+0+2+0)

8. Тамара Вороніна (Росія) – 2.49,7 (0+1+0+0)

Зазначимо, що нагорода Яни Бондар стала для України на нинішній Універсіаді вже дев'ятою. Причому 5 нагород завоювали бітлоністи, одну золоту медаль здобули українські фігуристи, а ще три "бронзи" на рахунку українських сноубордистів.