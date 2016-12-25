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Українець Жураховський залишив російську "Кубань"

25 грудня в 22:04

Півзахисник буде шукати собі нову команду в статусі вільного агента.

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Жураховський залишився без команди
ФК "Кубань"
Український півзахисник Ігор Жураховський залишив російську "Кубань". Сторони розірвали контракт, а футболіст отримав статус вільного агента.

Причиною такого рішення стали борги клубу по зарплаті. Палата по вирішенню суперечок РФС зобов'язала "Кубань" виплатити гравцеві заборгованість, а також відсотки за затримку і вартість найму житлового приміщення.

22-річний Жураховський перейшов в "Кубань" в січні, уклавши контракт на 3,5 року, але стати основним гравцем краснодарської команди він не зумів, зігравши лише в трьох поєдинках. Півзахисник почав кар'єру в 2013-му році в запорізькому "Металурзі", зігравши за три сезони 39 матчів.

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Нагадаємо, минулого літа до "Кубані" перейшов екс-гравець збірної України Олексій Гай.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Жураховський футбол півзахисник Кубань
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