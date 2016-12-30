Топ Новини
<
>

Українець Соболь перейде з "Зорі" в "Бешикташ" - ЗМІ

30 грудня в 16:27

Захисник, права на якого належать "Шахтарю", може опинитися в чемпіонаті Туреччини.

123
Соболь близький до переходу в "Бешикташ"
ФК Зоря
Турецький "Бешикташ" домовився з луганською "Зорею" про оренду лівого захисника збірної України Едуарда Соболя. Про це повідомляє Milliyet.

За даними джерела, керівництво стамбульського клубу провело успішні переговори з "Зорею", в результаті чого луганчани погодилися достроково припинити оренду 21-річного футболіста і відпустити його до Туреччини.

Тепер "Бешикташ" повинен укласти угоду з "Шахтарем", який поки не має потреби в послугах свого футболіста і може відпустити його в закордонну команду. Мова йде про орендну угоду.

Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 12 матчів.

Читайте також: Шевчук покинув донецький "Шахтар"

Нагадаємо, "Бешикташ" також володіє правами на українського голкіпера Дениса Бойка, який виступає за "Малагу".

За матеріалами: Milliyet
Читайте також
Теги Соболь Зоря Бешикташ футбол Шахтар
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини