Українець Соболь перейде з "Зорі" в "Бешикташ" - ЗМІ

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Захисник, права на якого належать "Шахтарю", може опинитися в чемпіонаті Туреччини.

Соболь близький до переходу в "Бешикташ" ФК Зоря

Турецький "Бешикташ" домовився з луганською "Зорею" про оренду лівого захисника збірної України Едуарда Соболя. Про це повідомляє Milliyet.

За даними джерела, керівництво стамбульського клубу провело успішні переговори з "Зорею", в результаті чого луганчани погодилися достроково припинити оренду 21-річного футболіста і відпустити його до Туреччини.

Тепер "Бешикташ" повинен укласти угоду з "Шахтарем", який поки не має потреби в послугах свого футболіста і може відпустити його в закордонну команду. Мова йде про орендну угоду.

Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 12 матчів.

Нагадаємо, "Бешикташ" також володіє правами на українського голкіпера Дениса Бойка, який виступає за "Малагу".