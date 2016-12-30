Українець Соболь перейде з "Зорі" в "Бешикташ" - ЗМІ

Захисник, права на якого належать "Шахтарю", може опинитися в чемпіонаті Туреччини.
За даними джерела, керівництво стамбульського клубу провело успішні переговори з "Зорею", в результаті чого луганчани погодилися достроково припинити оренду 21-річного футболіста і відпустити його до Туреччини.
Тепер "Бешикташ" повинен укласти угоду з "Шахтарем", який поки не має потреби в послугах свого футболіста і може відпустити його в закордонну команду. Мова йде про орендну угоду.
Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 12 матчів.
Нагадаємо, "Бешикташ" також володіє правами на українського голкіпера Дениса Бойка, який виступає за "Малагу".Milliyet