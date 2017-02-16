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Українець Семенов фінішував в топ-5 індивідуальної гонки ЧС з біатлону

16 лютого в 17:22

Перемогу вперше в історії США здобув Лоуелл Бейлі.

Семенов
Семенов був близький до медалі
biathlon.com.ua
Сьогодні, 16-го лютого, в австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону. Найкращий результат з українців показав Сергій Семенов, який фінішував в топ-5.

Семенов довгий час претендував на медаль, а єдиний свій промах українець допустив на третьому вогневому рубежі. Однак не менш успішний виступ німця Еріка Лесснера і француза Мартена Фуркада позбавили Сергія місця в топ-4. Ідеальну гонку провели американець Лоуелл Бейлі і чех Онджей Моравец - чиста стрільба і перші два місця на подіумі.

Результати гонки:

1. Лоуелл Бейлі (США, 0+0+0+0) 48:07.4
2. Онджей Моравець (Чехія, 0+0+0+0) +3.3
3. Мартен Фуркад (Франція, 1+0+1+0) +21.2
4. Ерік Лессер (Німеччина, 0+1+0+0) +32.0
5. Сергій Семенов (Україна, 0+0+1+0) +38.6
...

41. Дмитро Підручний (1+1+1+1) +4:22.7
70. Руслан Ткаленко (0+1+1+2) +7:12.1
80. Олександр Жирний (1+2+3+1) +8:32.1.

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Нагадаємо, раніше дві українки увійшли в топ-10 індивідуальної гонки чемпіонату світу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Семенов біатлон чемпіонат світу
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