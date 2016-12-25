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Українець Руденко переміг американця і зберіг титул

25 грудня в 10:33

Український суперважковаговик зумів здобути чергову перемогу.

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Руденко легко розібрався з американцем в Києві
K2 Promotions
У столичному залі Олімпійського дворика відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок українського суперважковаговика Андрія Руденка (30-2, 19 КО) проти американця Джейсона Бергмана (26-13-2, 17 КО).

Бій тривав усі 10 раундів, під час яких український боксер впевнено володів ситуацією і в підсумку домігся перемоги одноголосним рішенням суддів - 100:90, 100:90, 100:90.

Цей успіх дозволив зберегти Руденку чемпіонський пояс WBC International Silver в суперважкій вазі і стати ближче до поєдинку за статус претендента на світову корону. Титулом чемпіона за версією WBC володіє американець Деонтей Вайлдер.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрій Руденко увійшов у топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBО).

За матеріалами: DT.UA
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Теги бокс Руденко Вайлдер титул WBC
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