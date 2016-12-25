Українець Руденко переміг американця і зберіг титул

Український суперважковаговик зумів здобути чергову перемогу.
Бій тривав усі 10 раундів, під час яких український боксер впевнено володів ситуацією і в підсумку домігся перемоги одноголосним рішенням суддів - 100:90, 100:90, 100:90.
Цей успіх дозволив зберегти Руденку чемпіонський пояс WBC International Silver в суперважкій вазі і стати ближче до поєдинку за статус претендента на світову корону. Титулом чемпіона за версією WBC володіє американець Деонтей Вайлдер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрій Руденко увійшов у топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBО).DT.UA