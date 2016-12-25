Українець Руденко переміг американця і зберіг титул

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Український суперважковаговик зумів здобути чергову перемогу.

Руденко легко розібрався з американцем в Києві K2 Promotions

У столичному залі Олімпійського дворика відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок українського суперважковаговика Андрія Руденка (30-2, 19 КО) проти американця Джейсона Бергмана (26-13-2, 17 КО).

Бій тривав усі 10 раундів, під час яких український боксер впевнено володів ситуацією і в підсумку домігся перемоги одноголосним рішенням суддів - 100:90, 100:90, 100:90.

Цей успіх дозволив зберегти Руденку чемпіонський пояс WBC International Silver в суперважкій вазі і стати ближче до поєдинку за статус претендента на світову корону. Титулом чемпіона за версією WBC володіє американець Деонтей Вайлдер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрій Руденко увійшов у топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBО).