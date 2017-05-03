Українець Редкач зазнав третьої поразки у професійній кар'єрі

Український боксер програв домініканському спортсмену.

Редкач поступився роздільним рішенням суддів

Український легковаговик(20-3-1, 16 КО) програв екс-чемпіону світу за версією IBF домініканцеві Архенісу Мендесу (24-5-1, 12 КО).

Бій більш активно почав Редкач, але в третьому раунді з нього було знято очко за удар по потилиці. Після цього українець двічі відправляв Мендеса в нокдаун, але суддя жодного разу не відкривав рахунок, вважаючи, що домініканець падав через те, що підсковзнувся.

Під кінець бою Мендес перехопив ініціативу і створив собі перевагу у суддівських записках. Редкач поступився роздільним рішенням суддів (95:94, 94:95, 93:96). Це третя поразка в кар'єрі українця.

Нагадаємо, що свій попередній поєдинок Редкач провів 28 січня проти Демонда Брока і переміг технічним нокаутом у восьмому раунді.

Раніше Ентоні Джошуа переміг Володимира Кличка технічним нокаутом.