Українець Рахаєв звільнений з поста головного тренера казахського "Актобе" – ЗМІ

Український фахівець не зумів виконати вимоги власників казахського клубу.
До наступного матчу чемпіонату Казахстану проти "Атирау" команду готуватиме Ігор Прохницький.
Український наставник очолив казахський клуб у грудні минулого року, після чого розповів про те, що ця співпраця буде дуже продуктивно..
При Рахаєві "Актобе" зіграв 9 матчів у чемпіонаті Казахстану, в яких команда здобула лише одну перемогу, тричі зіграла внічию і в п'яти матчах зазнала поразки.
Зазначимо, що в Україні Рахаєв відомий по своїй тренерській кар'єрі в харківському "Металісті".
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