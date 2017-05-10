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Українець Рахаєв звільнений з поста головного тренера казахського "Актобе" – ЗМІ

10 травня в 09:38

Український фахівець не зумів виконати вимоги власників казахського клубу.

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Рахаєв очолив "Актобе" у грудні минулого року
Dynamo.kiev.ua
Головний тренер "Актобе" Ігор Рахаєв відправлений у відставку, повідомляє KazFootball.kz.

До наступного матчу чемпіонату Казахстану проти "Атирау" команду готуватиме Ігор Прохницький.

Український наставник очолив казахський клуб у грудні минулого року, після чого розповів про те, що ця співпраця буде дуже продуктивно..

При Рахаєві "Актобе" зіграв 9 матчів у чемпіонаті Казахстану, в яких команда здобула лише одну перемогу, тричі зіграла внічию і в п'яти матчах зазнала поразки.

Зазначимо, що в Україні Рахаєв відомий по своїй тренерській кар'єрі в харківському "Металісті".

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Раніше український тренер Калітвінцев вивів московське "Динамо" в Прем'єр-лігу.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Казахстан Рахаєв тренер Актобе футбол
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