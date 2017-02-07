Українець Постол не може знайти суперника на наступний бій

Команда українського боксера чекає пропозицій від Top Rank.

Останній бій Постол провів 23 липня, програвши Кроуфорду

Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Віктор Постол (28-1, 12 КО) як і раніше залишається без суперника на наступний бій. Про це заявив менеджер боксера Віктор Корнілов.

"Зараз ми просто чекаємо, що Top Rank запропонує нам. Вони як і раніше є сопромоутерами Постола. Я задоволений співпрацею з Top Rank – це були хороші стосунки, великий досвід. Тепер ми хочемо побачити, що станеться далі. Я чекаю відповіді від Top Rank, чи зможуть вони організувати для Постола ще один бій", - повідомив Корнілов.

Нагадаємо, 23 липня в США Віктор Постол зустрічався з чемпіоном за версією WBO Теренсом Кроуфордом і програв одноголосним рішенням суддів, поступившись супернику поясом WBC.

Віктор Постол планував повернутися на ринг на початку 2017 року, проте на даний момент немає ніякої офіційної інформації про наступний поєдинок українця.

Раніше повідомлялося, що бій Постола увійшов у число кращих за підсумками 2016 року за версією HBO.