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Українець Постол не може знайти суперника на наступний бій

7 лютого в 16:10

Команда українського боксера чекає пропозицій від Top Rank.

Виктор Постол
Останній бій Постол провів 23 липня, програвши Кроуфорду
Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Віктор Постол (28-1, 12 КО) як і раніше залишається без суперника на наступний бій. Про це заявив менеджер боксера Віктор Корнілов.

"Зараз ми просто чекаємо, що Top Rank запропонує нам. Вони як і раніше є сопромоутерами Постола. Я задоволений співпрацею з Top Rank – це були хороші стосунки, великий досвід. Тепер ми хочемо побачити, що станеться далі. Я чекаю відповіді від Top Rank, чи зможуть вони організувати для Постола ще один бій", - повідомив Корнілов.

Нагадаємо, 23 липня в США Віктор Постол зустрічався з чемпіоном за версією WBO Теренсом Кроуфордом і програв одноголосним рішенням суддів, поступившись супернику поясом WBC.

Віктор Постол планував повернутися на ринг на початку 2017 року, проте на даний момент немає ніякої офіційної інформації про наступний поєдинок українця.

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Раніше повідомлялося, що бій Постола увійшов у число кращих за підсумками 2016 року за версією HBO.

За матеріалами: XSport.ua
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