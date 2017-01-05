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Українець Петров перейшов з "Олімпіка" в "Нефтчі"

5 січня в 17:06

Центральний захисник продовжить кар'єру в Азербайджані.

Петров
Петров буде грати в Азербайджані
Sport Arena
Український центральний захисник Кирило Петров підписав контракт з азербайджанським клубом "Нефтчі". Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков, не уточнивши деталі угоди.

Останнім місцем роботи Петрова був "Олімпік", контракт з яким він розірвав за обопільною згодою.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного футболіста 15 матчів, 2 голи і 1 результативна передача в українській Прем'єр-лізі. У минулому Петров захищав кольори "Кривбасу", "Говерли", київського "Арсеналу", польської "Корони" і казахстанського "Ордабаси".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Олімпік" повернувся марокканський півзахисник Моха.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги футбол Петров Олімпік Нефтчі
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