Українець Петров перейшов з "Олімпіка" в "Нефтчі"

Центральний захисник продовжить кар'єру в Азербайджані.

Петров буде грати в Азербайджані Sport Arena

Український центральний захисник Кирило Петров підписав контракт з азербайджанським клубом "Нефтчі". Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков, не уточнивши деталі угоди.

Останнім місцем роботи Петрова був "Олімпік", контракт з яким він розірвав за обопільною згодою.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного футболіста 15 матчів, 2 голи і 1 результативна передача в українській Прем'єр-лізі. У минулому Петров захищав кольори "Кривбасу", "Говерли", київського "Арсеналу", польської "Корони" і казахстанського "Ордабаси".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Олімпік" повернувся марокканський півзахисник Моха.