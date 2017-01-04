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Українець Михайлюк здійснив переможний кидок у студентській лізі США

4 січня в 11:02

Перспективний баскетболіст Святослав Михайлюк провів черговий вдалий матч у лізі NCAA.

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Михайлюк став героєм матчу двох "Канзасів"
ESPN
Український захисник Святослав Михайлюк приніс перемогу "Канзасу" у дербі проти "Канзас Стейт" на останніх секундах поєдинку.

За п'ять секунд до кінця поєдинку Михайлюк отримав м'яч, пройшов до кільця суперника і забив вирішальні два очки, які принесли команді українця перемогу з рахунком 90:88.

Всього в минулому матчі Михайлюк набрав 11 очок і зробив 2 результативні передачі. Це вже десятий матч в поточному сезоні, в якому українець набрав більше десяти очок.

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Нагадаємо, минулого літа молодіжна збірна України з Михайлюком у складі вийшла у чвертьфінал Євробаскету.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Михайлюк баскетбол США Канзас
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