Українець Михайлюк здійснив переможний кидок у студентській лізі США

Перспективний баскетболіст Святослав Михайлюк провів черговий вдалий матч у лізі NCAA.
За п'ять секунд до кінця поєдинку Михайлюк отримав м'яч, пройшов до кільця суперника і забив вирішальні два очки, які принесли команді українця перемогу з рахунком 90:88.
Всього в минулому матчі Михайлюк набрав 11 очок і зробив 2 результативні передачі. Це вже десятий матч в поточному сезоні, в якому українець набрав більше десяти очок.
Another look at Svi's buzzer-beater for the win #kubball— Kansas Basketball (@KUHoops) 4 января 2017 г.
(Courtesy of @ESPN) pic.twitter.com/Sgv9SkaMgn
Нагадаємо, минулого літа молодіжна збірна України з Михайлюком у складі вийшла у чвертьфінал Євробаскету.DT.UA