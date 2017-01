Українець Михайлюк здійснив переможний кидок у студентській лізі США

Український захисникприніс перемогу "Канзасу" у дербі проти "Канзас Стейт" на останніх секундах поєдинку.

За п'ять секунд до кінця поєдинку Михайлюк отримав м'яч, пройшов до кільця суперника і забив вирішальні два очки, які принесли команді українця перемогу з рахунком 90:88.

Всього в минулому матчі Михайлюк набрав 11 очок і зробив 2 результативні передачі. Це вже десятий матч в поточному сезоні, в якому українець набрав більше десяти очок.

Another look at Svi's buzzer-beater for the win #kubball



(Courtesy of @ESPN) pic.twitter.com/Sgv9SkaMgn