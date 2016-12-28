Українець Лень увійшов у топ-50 кращих легіонерів НБА за версією ESPN

Український баскетболіст є одним з найкращих легіонерів в НБА.

Лень зайняв 46-у сходинку nba.com

Центровий "Фінікса"включений в рейтинг кращих легіонерів НБА за версією ESPN. Українець розташувався на 43-му місці серед іноземців ліги.

В загальному рейтингу всіх гравців НБА Леня поставили на 165-е місце. Кращим легіонером визнали Кайра Ірвінга з Австралії. Зазначимо, що ще один український баскетболіст, який виступає в НБА Хоель Боломбой, в топ-50 не потрапив.

В поточному сезоні Лень взяв участь у 29 поєдинках "Фінікса" зробивши шість дабл-даблів, набираючи в середньому 8,5 очок, 7,3 підбирань і 0,7 передач за матч.

Додамо, що "Фінікс" не став продовжувати контракт з Ленем. Наступним літом центровий, який має статус запасного в команді, стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше Лінь оформив два поспіль дабл-дабла в матчах НБА.