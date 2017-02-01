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Українець Лень може змінити клуб в НБА

1 лютого в 13:28

Український баскетболіст може стати частиною обміну "Фінікса".

алексей лень финикс
Лень може покинути "Фінікс"
hnba.com/suns
Український центровий Олексій Лень може змінити "Фінікс" на "Сакраменто" до дедлайну обмінів в НБА, який настане 23 лютого. Про це повідомляє Arizona Sports.

"Фінікс" має намір підписати лідера "Сакраменто" ДеМаркуса Казінса, а в зворотному напрямку можуть відправитися Лень, а також легкий форвард Ті Джей Уоррен.

Олексій Лень є єдиним українцем в НБА. Центровий був обраний "Фініксом" під 5-м номером на драфті 2013 року, однак поки не став основним гравцем "Санс". У поточному сезоні 23-річний баскетболіст взяв участь у 46 матчах, набираючи в середньому 7,5 очка і 6,6 підбору за гру.

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Нагадаємо, раніше Лень потрапив топ-50 найкращих легіонерів НБА за версією ESPN. Українець розташувався на 43-му місці серед іноземців ліги.

Arizona Sports
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Теги Лень Фінікс баскетбол НБА Сакраменто
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