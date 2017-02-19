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Українець Костевич відзначився гольовою передачею в матчі за польський "Лех"

19 лютого в 10:04

Український захисник віддав ассист в поєдинку чемпіонату Польщі.

Костевич
Костевич провів на полі всі 90 хвилин зустрічі
Sport Arena
Захисник "Леха" Володимир Костевич віддав гольову передачу в матчі чемпіонату Польщі проти "Пяста" (3:0). Українець асистував Радославу Маєвські при другому взятті воріт на 35-й хвилині.

Костевич вийшов у стартовому складі польського клубу і провів на полі всі 90 хвилин зустрічі.

Зазначимо, що Костевич є вихованцем "Карпат" і в поточному сезоні провів 16 матчів в українській Прем'єр-лізі.

Цієї зими футболіст став гравцем польського "Леха". За інформацією Tribuna.com львівські "Карпати" отримали за свого вихованця близько 300 тисяч євро, але ця сума може збільшитися за рахунок бонусів.

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Раніше Костевич дебютував у складі польського "Леха", зумівши відзначитися голом і результативною передачею в товариському поєдинку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Лех Костевич футбол
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