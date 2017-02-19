Українець Костевич відзначився гольовою передачею в матчі за польський "Лех"

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Український захисник віддав ассист в поєдинку чемпіонату Польщі.

Костевич провів на полі всі 90 хвилин зустрічі Sport Arena

Захисник "Леха"віддав гольову передачу в матчі чемпіонату Польщі проти "Пяста" (3:0). Українець асистував Радославу Маєвські при другому взятті воріт на 35-й хвилині.

Костевич вийшов у стартовому складі польського клубу і провів на полі всі 90 хвилин зустрічі.

Зазначимо, що Костевич є вихованцем "Карпат" і в поточному сезоні провів 16 матчів в українській Прем'єр-лізі.

Цієї зими футболіст став гравцем польського "Леха". За інформацією Tribuna.com львівські "Карпати" отримали за свого вихованця близько 300 тисяч євро, але ця сума може збільшитися за рахунок бонусів.

Раніше Костевич дебютував у складі польського "Леха", зумівши відзначитися голом і результативною передачею в товариському поєдинку.