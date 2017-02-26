Українець Коломоєць забив дебютний гол за угорський МТК

Екс-гравець "Ворскли" дебютував в угорському першості.
Український форвард провів на полі весь матч, а на 53-й хвилині Коломоєць забив гол, зробивши рахунок у матчі 2:2.
Відзначимо, що цей поєдинок став першим офіційним для 26-річного українця у новому клубі.
Нагадаємо, Юрій Коломоєць перейшов у МТК в зимове трансферне вікно з полтавської "Ворскли" на правах вільного агента.
В поточному сезоні нападник взяв участь у 14-ти матчах чемпіонату і Кубка України, забивши 7 м'ячів. Цей результат дозволив Коломойцю стати кращим бомбардиром "Ворскли" в осінній частині сезону.
26-річний нападник також захищав кольори "Олександрії", "Гірника", "Нафтовик" та "Кривбаса", вихованцем якого він є.
Раніше повідомлялося, що "Ворскла" почала виплачувати борги по зарплаті.Tribuna.com