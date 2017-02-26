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Українець Коломоєць забив дебютний гол за угорський МТК

26 лютого в 12:30

Екс-гравець "Ворскли" дебютував в угорському першості.

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Коломоєць перейшов у МТК в зимове трансферне вікно
Нападник МТК Юрій Коломоєць допоміг своєму клубу здобути перемогу в матчі 21-го туру чемпіонату Угорщини проти "Дьошдьора" з рахунком 3:2.

Український форвард провів на полі весь матч, а на 53-й хвилині Коломоєць забив гол, зробивши рахунок у матчі 2:2.

Відзначимо, що цей поєдинок став першим офіційним для 26-річного українця у новому клубі.

Нагадаємо, Юрій Коломоєць перейшов у МТК в зимове трансферне вікно з полтавської "Ворскли" на правах вільного агента.

В поточному сезоні нападник взяв участь у 14-ти матчах чемпіонату і Кубка України, забивши 7 м'ячів. Цей результат дозволив Коломойцю стати кращим бомбардиром "Ворскли" в осінній частині сезону.

26-річний нападник також захищав кольори "Олександрії", "Гірника", "Нафтовик" та "Кривбаса", вихованцем якого він є.

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Раніше повідомлялося, що "Ворскла" почала виплачувати борги по зарплаті.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги гол Ворскла футбол Коломоєць МТК
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