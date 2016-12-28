Топ Новини
<
>

Українець Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів

28 грудня в 20:57

Український гросмейстер Василь Іванчук виграв чемпіонат світу з шахів у дисципліні рапід.

Василий Иванчук, шахматы
У заключній партії Іванчук переміг грузина Мелкумяна
iSport.ua
Український шахіст Василь Іванчук у драматичній кінцівці чемпіонату світу з рапіду зумів утримати першу позицію, вперше в кар'єрі вигравши світову першість.

Перед останнім 15-м туром п'ять учасників набрали по 10 очок, але Іванчук лідирував за додатковими показниками. У заключній партії українець переміг Гранту Мелкумяна з Грузії і забезпечив собі перемогу в турнірі.

Зазначимо, що вчора, 27 грудня, Іванчук обіграв чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена. Сьогодні норвежця здолав також Антон Коробов і позбавив його шансів захистити титул чемпіона світу.

Читайте також: Шахи увійдуть до програми наступної зимової Олімпіади

Нагадаємо, що сьогодні, 28 грудня, українська шахістка Ганна Музичук стала чемпіонкою світу на змаганнях зі швидких шахах.

За матеріалами: XSport.ua
Читайте також
Теги шахи Іванчук Карлсен Музичук
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.65
EUR 27.84
Останні новини