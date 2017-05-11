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Українець Гвоздик проведе бій за право претендувати на чемпіонський титул

11 травня в 14:47

Український боксер знаходиться в двох кроках від пояса чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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Гвоздик може стати чемпіоном світу через два бої
BoxingScene
Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонував проведення бою між українцем Олександром Гвоздиком (13-0, 11 КО) і американцем Джо Смітом (23-1, 19 КО) за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.

Дата і місце проведення поєдинку поки не узгоджені. При цьому першочергове право на бій з чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном є у колумбійця Елейдера Альвареса, який є першим номером рейтингу організації.

Таким чином, переможець бою Гвоздика і Сміта навряд чи зустрінеться з чемпіоном вже в цьому році.

Останній поєдинок Олександр Гвоздик провів у ніч на 9 квітня в Меріленді (США), коли нокаутував кубинця Юніески Гонсалеса.

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Раніше повідомлялося, що український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко побореться за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Гвоздик бокс бій титул
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