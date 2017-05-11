Українець Гвоздик проведе бій за право претендувати на чемпіонський титул

Український боксер знаходиться в двох кроках від пояса чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).
Дата і місце проведення поєдинку поки не узгоджені. При цьому першочергове право на бій з чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном є у колумбійця Елейдера Альвареса, який є першим номером рейтингу організації.
Таким чином, переможець бою Гвоздика і Сміта навряд чи зустрінеться з чемпіоном вже в цьому році.
Останній поєдинок Олександр Гвоздик провів у ніч на 9 квітня в Меріленді (США), коли нокаутував кубинця Юніески Гонсалеса.
Раніше повідомлялося, що український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко побореться за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF.Tribuna.com