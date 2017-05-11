Українець Гвоздик проведе бій за право претендувати на чемпіонський титул

Український боксер знаходиться в двох кроках від пояса чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Гвоздик може стати чемпіоном світу через два бої BoxingScene

Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонував проведення бою між українцем Олександром Гвоздиком (13-0, 11 КО) і американцем Джо Смітом (23-1, 19 КО) за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.

Дата і місце проведення поєдинку поки не узгоджені. При цьому першочергове право на бій з чемпіоном WBC Адонісом Стівенсоном є у колумбійця Елейдера Альвареса, який є першим номером рейтингу організації.

Таким чином, переможець бою Гвоздика і Сміта навряд чи зустрінеться з чемпіоном вже в цьому році.

Останній поєдинок Олександр Гвоздик провів у ніч на 9 квітня в Меріленді (США), коли нокаутував кубинця Юніески Гонсалеса.

Раніше повідомлялося, що український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко побореться за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF.