Українець Дерев'янченко проведе бій за статус претендента на титул чемпіона світу

Український боксер знаходиться в кроці від чемпіонського бою.
Дата і місце проведення поєдинку поки не узгоджені. Варто відзначити, що Дерев'янченко є другим номером рейтингу IBF в середній вазі, а Джонсон займає першу сходинку. При цьому титул чемпіона світу за версією IBF належить непереможному Геннадію Головкіну (37-0, 33 КО) з Казахстану.
У березні Дерев'янченко здобув свою десяту перемогу на професійному рівні, коли в США без проблем розібрався з ямайським бійцем Кемалом Расселлом.
Нагадаємо, в середині квітня українець Максим Бурсак не зміг відібрати чемпіонський пояс WBO в другій середній вазі у мексиканця Хільберто Раміреса.Tribuna.com