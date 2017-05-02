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Українець Дерев'янченко проведе бій за статус претендента на титул чемпіона світу

2 травня в 18:43

Український боксер знаходиться в кроці від чемпіонського бою.

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Дерев'янченко буде боксувати з лідером рейтингу IBF
boxnews.com.ua
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (10-0, 8 КО) вийде на ринг проти Туриано Джонсона (20-1, 14 КО). Цей поєдинок за рішенням Міжнародної федерації боксу (IBF) буде відбірковим, а переможець отримає можливість поборотися за титул чемпіона світу за версією організації.

Дата і місце проведення поєдинку поки не узгоджені. Варто відзначити, що Дерев'янченко є другим номером рейтингу IBF в середній вазі, а Джонсон займає першу сходинку. При цьому титул чемпіона світу за версією IBF належить непереможному Геннадію Головкіну (37-0, 33 КО) з Казахстану.

У березні Дерев'янченко здобув свою десяту перемогу на професійному рівні, коли в США без проблем розібрався з ямайським бійцем Кемалом Расселлом.

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Нагадаємо, в середині квітня українець Максим Бурсак не зміг відібрати чемпіонський пояс WBO в другій середній вазі у мексиканця Хільберто Раміреса.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Дерев'янченко бокс бій
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