Українець Боломбой зробив чотири поспіль дабл-даблів у матчах D-ліги

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Український баскетболіст продовжує відзначатися результативними діями в США.

В останніх чотирьох матчах Боломбой в середньому набирав 21,3 очки sltrib.com

Форвардзробив 4 поспіль дабл-даблів у матчах за "Солт Лейк Сіті" в D-лізі.

В останніх чотирьох матчах українець в середньому набирав 21,3 очка, робив 18,3 підбирань, 3,3 блокшота і 2 перехоплення. Відсоток точності попадання 2-очкових кидків – 61%.

Нагадаємо, 22-річний американець з українським паспортом Боломбой є уродженцем Донецька. Він був випускником університету "Уебер Стейт", а "Юта" вибрала гравця на минулому драфті НБА в кінці другого раунду під 52-м номером.

В НБА українець зіграв за "Юту" всього 7 матчів, в яких набирав 0,7 очка і 1,1 підборань в середньому за гру.

Раніше стало відомо, що "Юта", якій належить контракт гравця, відправила Боломбоя в дочірню команду "Солт Лейк Сіті Старз".

Варто відзначити, що Боломбой не потрапив до розширеного склад збірної України на кваліфікацію Євробаскету-2017.