Українець Безотосний продовжив на півроку контракт з азербайджанської "Габалою"

Український воротар "Габали" Дмитро Безотосний залишається в Азербайджані.

У "Габалі" Безотосний виступає з 2015 року

Про це стало відомо зі слів голкіпера азербайджанської команди. Безотосний сказав, що продовжив договір зще на півроку і зазначив, що ніяких пропозицій з боку українських клубів йому не надходило.

"Я ще на півроку продовжив контракт з "Габалою". Та й пропозицій з України не було, так що знову поїду на Каспійське море", - сказав Безотосний.

Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону воротар також продовжив контракт з азербайджанським клубом на півроку.

В "Габалі" Безотосний виступає з 2015 року, перейшовши туди з "Чорноморця". Він зумів закріпитися у статусі основного голкіпера команди, зігравши в цьому сезоні в 30 матчах у всіх турнірах.

Зазначимо, що наставником азербайджанського клубу є український фахівець Роман Григорчук.