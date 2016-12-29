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Українець Безотосний продовжив на півроку контракт з азербайджанської "Габалою"

29 грудня в 18:10

Український воротар "Габали" Дмитро Безотосний залишається в Азербайджані.

Дмитрий Безотосный, футбол
У "Габалі" Безотосний виступає з 2015 року
Про це стало відомо зі слів голкіпера азербайджанської команди. Безотосний сказав, що продовжив договір з "Габалою" ще на півроку і зазначив, що ніяких пропозицій з боку українських клубів йому не надходило.

"Я ще на півроку продовжив контракт з "Габалою". Та й пропозицій з України не було, так що знову поїду на Каспійське море", - сказав Безотосний.

Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону воротар також продовжив контракт з азербайджанським клубом на півроку.

В "Габалі" Безотосний виступає з 2015 року, перейшовши туди з "Чорноморця". Він зумів закріпитися у статусі основного голкіпера команди, зігравши в цьому сезоні в 30 матчах у всіх турнірах.

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Зазначимо, що наставником азербайджанського клубу є український фахівець Роман Григорчук.

За матеріалами: MatchDay
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Теги Безотосний Григорчук Габала футбол
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