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Українці Дедечко і Антонов вирушили на збір з російським "Анжи"

12 січня в 22:25

Денис Дедечко та Олексій Антонов летять на збір з махачкалінським клубом.

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Дедечко раніше виступав за київське "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар" і "СКА-Хабаровськ"
football.ua
Українські футболісти Денис Дедечко та Олексій Антонов полетіли на тренувальний збір з "Анжі". Про це повідомляє офіційний сайт махачкалінського клубу.

Півзахисник Денис Дедечко раніше виступав за київське "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар", "СКА-Хабаровськ" і збірну України.

Останнім клубом 30-річного Антонова була "Габала", у складі якої він провів 32 матчі і забив 7 голів. Також Антонов грав за "Дніпро" і "Чорноморець".

Відзначимо, що головний тренер "Анжі" Олександр Григорян особисто виступив ініціатором того, щоб Дедечко і Антонов поїхали на збори з його командою.

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За "Анжі" у першій половині сезону на правах оренди виступав форвард "Шахтар" Філіп Будковський, який нещодавно повернувся в розташування "гірників".

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Анжі футбол Антонов Дедечко
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