Українці Дедечко і Антонов вирушили на збір з російським "Анжи"

Денис Дедечко та Олексій Антонов летять на збір з махачкалінським клубом.

Дедечко раніше виступав за київське "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар" і "СКА-Хабаровськ" football.ua

Українські футболісти Денис Дедечко та Олексій Антонов полетіли на тренувальний збір з. Про це повідомляє офіційний сайт махачкалінського клубу.

Півзахисник Денис Дедечко раніше виступав за київське "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар", "СКА-Хабаровськ" і збірну України.

Останнім клубом 30-річного Антонова була "Габала", у складі якої він провів 32 матчі і забив 7 голів. Також Антонов грав за "Дніпро" і "Чорноморець".

Відзначимо, що головний тренер "Анжі" Олександр Григорян особисто виступив ініціатором того, щоб Дедечко і Антонов поїхали на збори з його командою.

За "Анжі" у першій половині сезону на правах оренди виступав форвард "Шахтар" Філіп Будковський, який нещодавно повернувся в розташування "гірників".