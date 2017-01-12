Українці Дедечко і Антонов вирушили на збір з російським "Анжи"

Денис Дедечко та Олексій Антонов летять на збір з махачкалінським клубом.
Півзахисник Денис Дедечко раніше виступав за київське "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар", "СКА-Хабаровськ" і збірну України.
Останнім клубом 30-річного Антонова була "Габала", у складі якої він провів 32 матчі і забив 7 голів. Також Антонов грав за "Дніпро" і "Чорноморець".
Відзначимо, що головний тренер "Анжі" Олександр Григорян особисто виступив ініціатором того, щоб Дедечко і Антонов поїхали на збори з його командою.
За "Анжі" у першій половині сезону на правах оренди виступав форвард "Шахтар" Філіп Будковський, який нещодавно повернувся в розташування "гірників".sportarena.com