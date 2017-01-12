Україна зберегла 30-е місце в рейтингу ФІФА

У першій десятці списку змін не відбулося.

Наступний матч збірна України проведе проти Хорватії ФК Шахтер

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг кращих збірних світу. Особливих змін він не зазнав - перша десятка залишилася незмінною.

На чолі списку йде Аргентина, а збірна України залишилася на 30-м місці. Варто відзначити, що ще в червні минулого року національна команда перебувала на 19-й позиції.

Зазначимо, що суперники української збірної по відбору на ЧС-2018 Хорватія, Ісландія і Туреччина знаходяться в топ-25, а Фінляндія і Косово займають 93-ю та 165-й рядки відповідно.

Рейтинг ФІФА

1. Аргентина

2. Бразилія

3. Німеччина

4. Чилі

5. Бельгія

6. Колумбія

7. Франція

8. Португалія

9. Уругвай

10. Іспанія...

14. Хорватія...

21. Ісландія...

24. Туреччина...

30. Україна...

93. Фінляндія...

165. Косово

Нагадаємо, після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України знаходиться на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два очки.

Наступний поєдинок у рамках відбору на чемпіонат світу збірна України проведе в березні проти Хорватії.

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що національна команда рухається в правильному напрямку.