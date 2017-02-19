Україна завершила чемпіонат світу з біатлону з однією медаллю

Українська збірна невдало виступила на світовій першості.
Українські біатлоністи не зуміли завоювати нагород, а кращою у жінок стала Юлія Джима, яка посіла шосту сходинку.
У чоловіків найвдаліше виступив Дмитро Підручний, який завершив мас-старт на 25 місці.
Нагадаємо, що раніше Україна завоювала "срібло" в жіночій естафеті. Крім того, українець Сергій Семенов увійшов в топ-5 індивідуальної гонки.
Наступна гонка пройде 2 березня в корейському Пхенчхані, де стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону.
Варто відзначити, що на минулорічному форумі в Норвегії збірна Україна також завоювала одну медаль. Єдину бронзову нагороду у спринтерській гонці команді приніс Сергій Семенов.
Раніше стало відомо, що Росія не збирається відмовлятися від проведення чемпіонату світу з біатлону.DT.UA