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Україна завершила чемпіонат світу з біатлону з однією медаллю

19 лютого в 18:05

Українська збірна невдало виступила на світовій першості.

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Єдине "серебло" завоювали жінки в естафеті
biathlon.com.ua
Сьогодні, 19 лютого, мас-стартами завершився чемпіонат світу з біатлону в австрійському Хохфільцені.

Українські біатлоністи не зуміли завоювати нагород, а кращою у жінок стала Юлія Джима, яка посіла шосту сходинку.

У чоловіків найвдаліше виступив Дмитро Підручний, який завершив мас-старт на 25 місці.

Нагадаємо, що раніше Україна завоювала "срібло" в жіночій естафеті. Крім того, українець Сергій Семенов увійшов в топ-5 індивідуальної гонки.

Наступна гонка пройде 2 березня в корейському Пхенчхані, де стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону.

Варто відзначити, що на минулорічному форумі в Норвегії збірна Україна також завоювала одну медаль. Єдину бронзову нагороду у спринтерській гонці команді приніс Сергій Семенов.

Читайте також: Українські біатлоністки виграли "срібло" чемпіонату світу в естафеті

Раніше стало відомо, що Росія не збирається відмовлятися від проведення чемпіонату світу з біатлону.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна біатлон Семенов
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