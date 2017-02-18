Україна стала шостою в чоловічій естафеті на ЧС з біатлону

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Українські біатлоністи могли навіть взяти медаль.

Українські біатлоністи показали найгірший результат у сезоні biathlon.com.ua

Сьогодні, 18-го лютого, нав Хохфільцені відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України посіла шосте місце.

Україну в гонці представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков і Дмитро Підручний.

Прима і Семенов на високому рівні провели першу половину гонки, утримуючи команду в трійці лідерів. Тим не менш, слабкий виступ Семакова позбавив українців шансів на медаль - три додаткових патрони і слабка робота ніг. На заключному етапі в боротьбу вступив Підручний, який також використовував три додаткових патрони на стрільбі лежачи, що викреслило Україну з числа претендентів на медалі.

Результати гонки:

1. Росія (0+3) 1:14:15.0

2. Франція (0+4) +5.8

3. Австрія (0+10) +20.1

4. Німеччина (0+8) +29.6

5. Італія (0+5) +1:30.8

6. Україна (0+10) +1:41.3

Нагадаємо, вчора, 17 лютого, жіноча збірна України здобула першу нагороду в Хохфільцені - "срібло" в естафеті.