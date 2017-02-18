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Україна стала шостою в чоловічій естафеті на ЧС з біатлону

18 лютого в 17:27

Українські біатлоністи могли навіть взяти медаль.

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Українські біатлоністи показали найгірший результат у сезоні
biathlon.com.ua
Сьогодні, 18-го лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в Хохфільцені відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України посіла шосте місце.

Україну в гонці представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков і Дмитро Підручний.

Прима і Семенов на високому рівні провели першу половину гонки, утримуючи команду в трійці лідерів. Тим не менш, слабкий виступ Семакова позбавив українців шансів на медаль - три додаткових патрони і слабка робота ніг. На заключному етапі в боротьбу вступив Підручний, який також використовував три додаткових патрони на стрільбі лежачи, що викреслило Україну з числа претендентів на медалі.

Результати гонки:

1. Росія (0+3) 1:14:15.0
2. Франція (0+4) +5.8
3. Австрія (0+10) +20.1
4. Німеччина (0+8) +29.6
5. Італія (0+5) +1:30.8
6. Україна (0+10) +1:41.3

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Нагадаємо, вчора, 17 лютого, жіноча збірна України здобула першу нагороду в Хохфільцені - "срібло" в естафеті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги біатлон Хохфільцен збірна естафета
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