Україна сенсаційно обіграла Італію на хокейному Єврочелленджі

Українська збірна вдало стартувала на Єврочелленджі у польському Катовіце.

Вирішальний гол українці забили в овертаймі ФХУ

Сьогодні, 9 лютого, у польському Катовіце стартував етап, на якому збірна України в овертаймі переграла команду Італії.

Матч проти команди з елітного дивізіону чемпіонату світу українці почали дуже здорово. В середині стартового періоду збірна України вже вела в рахунку з перевагою у дві шайби – 2:0, але на перерву лідерами пішли італійські хокеїсти.

У другому відрізку гри українцям вдалося зрівняти рахунок, тим самим перевівши гру в овертайм, в якому за 17 секунд до завершення матчу переможну шайбу у ворота Італії закинув Дмитро Ігнатенко.

EIHC. Катовіце (Польща). День перший:

Італія – Україна 3:4 ВІД (3:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голи: 07:31 Таран – 0:1, 13:45 Рамазанов – 0:2, 14:03 Франк – 1:2, 16:49 Фріго – 2:2, 19:44 Фраверса – 3:2, 31:21 Буценко – 3:3, 64:43 Ігнатенко – 3:4.

Завтра, 10 лютого, збірна України зіграє проти команди Польщі.

Раніше на Єврочелленджі, який проходив у грудні минулого року, українська збірна поступилася Кахастану та Польщі, а також переграла суперників з Південної Кореї.