Україна поразкою від Словенії завершила хокейний Єврочеллендж

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Українські хокеїсти програли представнику елітного дивізіону чемпіонату світу.

Українці зуміли закинути лише дві шайби ФХУ

Сьогодні, 11 лютого, у польському Катовіце завершився етап хокейного Єврочелленджу, на якомупоступилася Словенії з рахунком 2:6.

Українська збірна весь матч перебувала в ролі наздоганяючого, намагаючись відіграти пропущені шайби словенців. Кілька разів українцям вдавалося наблизитися до Словенії, зробивши рахунок 1:2 і 2:3, але в підсумку підопічні Олександра Савицького пропустили ще три шайби, програвши з розгромним результатом 2:6.

EIHC. Катовіце (Польща). День третій:

Україна – Словенія 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Шайби: 04:51 Хебар – 0:1, 17:43 Родман – 0:2, 25:19 Буценко – 1:2, 38:06 Верлич – 1:3, 40:55 Бабинець – 2:3, 44:25 Панче – 2:4, 56:32 Подлипник – 2:5, 58:28 Претнар – 2:6.

Зазначимо, що у двох попередніх зустрічах збірна України обіграла в овертаймі Італію та за булітами поступилася Польщі.

На Єврочелленджі, який проходив у грудні минулого року, українська збірна поступилася Кахастану і Польщі, а також переграла суперників з Південної Кореї.