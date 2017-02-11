Україна поразкою від Словенії завершила хокейний Єврочеллендж

Українські хокеїсти програли представнику елітного дивізіону чемпіонату світу.
Українська збірна весь матч перебувала в ролі наздоганяючого, намагаючись відіграти пропущені шайби словенців. Кілька разів українцям вдавалося наблизитися до Словенії, зробивши рахунок 1:2 і 2:3, але в підсумку підопічні Олександра Савицького пропустили ще три шайби, програвши з розгромним результатом 2:6.
EIHC. Катовіце (Польща). День третій:
Україна – Словенія 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)
Шайби: 04:51 Хебар – 0:1, 17:43 Родман – 0:2, 25:19 Буценко – 1:2, 38:06 Верлич – 1:3, 40:55 Бабинець – 2:3, 44:25 Панче – 2:4, 56:32 Подлипник – 2:5, 58:28 Претнар – 2:6.
Зазначимо, що у двох попередніх зустрічах збірна України обіграла в овертаймі Італію та за булітами поступилася Польщі.
На Єврочелленджі, який проходив у грудні минулого року, українська збірна поступилася Кахастану і Польщі, а також переграла суперників з Південної Кореї.DT.UA