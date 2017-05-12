Україна хоче створити спільний хокейний чемпіонат з Білоруссю

Такий крок міг би посприяти розвитку українського хокею.

Жданов упевнений, що команди з Білорусі допоможуть підвищити рівень українського хокею Прес-служба Кабміну України

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив про прагнення створити спільний хокейний чемпіонат з Білоруссю.

"Ми зацікавлені у створенні такого турніру. Хокей з шайбою в Білорусі добре розвинений, є відповідна інфраструктура, в українському чемпіонаті виступають 6 команд, їм необхідна жорстка конкуренція, щоб підвищувати майстерність гравців, і спільні змагання здатні надати цю практику.

Необхідно опрацювати це питання на рівні двох федерацій з виду спорту більш детально", - цитує Жданова БЄЛТА.

Варто відзначити, що участь в минулому розіграші Української хокейної ліги (ВХЛ) брали шість клубів, а чемпіоном став "Донбас".

Нагадаємо, раніше були представлені найкращі шайби фінальної серії УХЛ.