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Україна хоче створити спільний хокейний чемпіонат з Білоруссю

12 травня в 00:35

Такий крок міг би посприяти розвитку українського хокею.

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Жданов упевнений, що команди з Білорусі допоможуть підвищити рівень українського хокею
Прес-служба Кабміну України
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив про прагнення створити спільний хокейний чемпіонат з Білоруссю.

"Ми зацікавлені у створенні такого турніру. Хокей з шайбою в Білорусі добре розвинений, є відповідна інфраструктура, в українському чемпіонаті виступають 6 команд, їм необхідна жорстка конкуренція, щоб підвищувати майстерність гравців, і спільні змагання здатні надати цю практику.

Необхідно опрацювати це питання на рівні двох федерацій з виду спорту більш детально", - цитує Жданова БЄЛТА.

Варто відзначити, що участь в минулому розіграші Української хокейної ліги (ВХЛ) брали шість клубів, а чемпіоном став "Донбас".

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Нагадаємо, раніше були представлені найкращі шайби фінальної серії УХЛ.

За матеріалами: belta.by
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Теги хокей Донбас Жданов Білорусь
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